Stuttgart (pol) Zwei bislang unbekannte Täter haben an diesem Montag einen Elfjährigen am Carl-Benz-Platz überfallen. Der Junge verrichtete gegen 9.10 Uhr seine Notdurft in einem Gebüsch an der Stadtbahnhaltestelle Untertürkheim, als zwei offenbar jugendliche, maskierte Täter an ihn herantraten und unter dem Vorhalten eines Klappmessers Geld forderten.

Der Junge händigte ihnen einen geringen Geldbetrag aus. Daraufhin traten ihm beide Täter mit den Knien in den Bauch und flüchteten zur Stadtbahnhaltestelle in Fahrtrichtung Feuerbach, wo sie laut Polizei vermutlich auch einstiegen.

Polizei sucht Zeugen

Den einen Täter beschreibt die Polizei in ihrer Mitteilung als etwa 16 bis 17 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß und von dünner Statur. Er trug weiße Sportschuhe der Marke Nike, Typ Airmax 97er, eine schwarze Pilotenjacke, eine schwarze Sturmhaube und war mit einem Klappmesser bewaffnet. Der andere Täter wird beschrieben als etwa 18 bis 20 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß, von kräftiger Statur. Er trug dasselbe Modell an Sportschuhen - allerdings in Schwarz -, eine grüne Pilotenjacke vom gleichen Typ wie der Mittäter, eine schwarze Sturmhaube und war ebenfalls mit einem Klappmesser bewaffnet.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu wenden.