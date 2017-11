Anzeige

Filderstadt-Bernhausen (pol) - Erhebliche Verletzungen hat ein elf Jahre alter Junge davon getragen, als er am Freitagmorgen auf dem Schulweg mit seinem Mountainbike gestürzt ist. Gegen 7.20 Uhr radelte er nach Angaben der Polizei aus Bonlanden kommend den gemeinsamen Fuß- und Radweg neben der Tübinger Straße in Richtung Eduard-Spranger-Gymnasium entlang. Dabei befand er sich in Begleitung eines gleichaltrigen Schulfreunds, der ebenfalls mit einem Fahrrad neben ihm fuhr.

Kurz vor dem Ortsbeginn von Bernhausen schlossen sie schließlich auf zwei Mädchen auf, die zu Fuß zur Schule unterwegs waren. Nachdem die Schülerinnen eine Lücke gebildet hatten, fuhren die beiden Elfjährigen, offenbar nebeneinander, zwischen ihnen hindurch. Dabei berührten und verhakten sich ihre Fahrradlenker, sodass einer der elfjährigen Buben über seinen Lenker hinweg zu Boden stürzte. Sein Freund konnte sich noch abfangen und gefahrlos anhalten. Obwohl der gestürzte Schüler einen Fahrradhelm getragen hatte, zog er sich schwere Verletzungen zu, die vor Ort notärztlich erstversorgt werden mussten. Er wurde vom Rettungsdienst anschließend zur weiteren Behandlung in eine Kinderklinik gebracht. Lebensgefahr besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht.