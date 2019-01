Anzeige

Stuttgart (pol) Ein elf Jahre altes Mädchen ist am Dienstag in der Weißenburgstraße laut Angaben der Polizei von einem unbekannten Mann sexuell bedrängt worden. Das Mädchen war gegen 13.15 Uhr auf dem Nachhauseweg, als sie im Bereich der Mozartstraße den Unbekannten bemerkte. Er folgte ihr offenbar in die Weißenburgstraße und betrat mit ihr das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Als sie ihn fragte, wen er suche, umarmte sie der Täter, hob sie hoch und fasste ihr über der Kleidung in den Intimbereich. Nachdem das Mädchen zu schreien begann, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Täter soll ein südländisches Aussehen haben, etwa 30 Jahre alt und zirka 170 bis 180 Zentimeter groß sein. Er soll eine athletische Figur, kurze dunkle Haare und gelbe schiefe Zähne haben. Der ungepflegte Mann war mit einer Jeanshose und einer Jeansjacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.