Beuren (pol) – Auf frischer Tat hat die Polizei am Mittwoch zwei Diebe ertappt, die Elektroschrott aus der Deponie Blumentobel in Beuren gestohlen haben. Einer Polizeistreife fielen gegen 19.15 Uhr auf dem Parkplatz des Freilichtmuseums, der an das Gelände der Deponie angrenzt, zwei Fahrzeuge auf, eines mit rumänischen Kennzeichen und ein Transporter eines Paketdienstes. Während die Beamten die Fahrzeuge überprüften, kam ein Mann aus dem Wald zurück zu seinem Fahrzeug. Als er die Polizisten sah, ließ er seine mit Elektroschrott vollgepackte Tasche fallen und flüchtete, berichtet die Polizei. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei weitere mit Elektroschrott gefüllte Taschen. Die aus Ostfildern und Neuhausen stammenden 40 und 41 Jahre alte Männer wurden festgenommen. Die Ermittlungen ergaben, dass sie in die Deponie eingebrochen waren und Schrott im Wert von etwa 300 Euro gestohlen hatten. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie am Donnerstag wieder freigelassen.

