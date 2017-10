Anzeige

Bernhausen (pol) - Zahlreiche Einsatzkrägte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Montagmittag gegen 12.30 in die Flüchtlingsunterkunft in der Weidacher Straße ausgerückt. Die Polizei berichtet, ihr sei zuvor von Rauch und einem Tumult berichtet worden.

Bildergalerie: Polizeieinsatz in Flüchtlingsheim in Bernhausen

Wie sich später herausstellte, hatte ein 27-jähriger Afghane randaliert und in der Gemeinschaftsküche im ersten Obergeschoss der Unterkunft Papier angebrannt, was den Rauch verursacht hatte und zu geringfügigem Schaden am Mobiliar geführt hatte. Andere Bewohner konnten das Feuer löschen, bevor größerer Schaden entstand. Dabei soll der Tatverdächtige sie teilweise mit einem Messer bedroht haben, bevor er sich damit in seinem Zimmer verbarrikadierte und androhte, sich das Leben zu nehmen. Weil zeitweise die Gefahr bestand, dass der Mann aus dem Fenster springen könnte, breitete die Feuerwehr ein Sprungtuch aus. Den eingesetzten Kräften des Polizeireviers Filderstadt gelang es schließlich, den Mann zur Aufgabe seiner Pläne zu bewegen. Er legte das Messer weg und ließ sich widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde niemand.

Der 27-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Gegen den Verdächtigen wird nun wegen Verdachts der Bedrohung und der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt. Insgesamt waren zehn Streifenwagenbesatzungen der Polizei, die Feuerwehrabteilungen Bernhausen und Sielmingen mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und ein Notarzt beschäftigt.