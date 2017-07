Baltmannsweiler (pol) – Zu zwei Vorfällen mit Einkaufswagen musste die Polizei in der Nacht auf Sonntag in Baltmannsweiler ausrücken. Gegen 0.30 Uhr wurde eine größere Anzahl von Einkaufswagen von einem Einkaufsmarkt entfernt und mitten auf die Schorndorfer Straße geschoben. Glücklicherweise erkannte eine Autofahrerin die Hindernisse rechtzeitig. Nachdem die Polizei die Einkaufswagen wieder an ihren Platz zurückgebracht hatte, musste sie um 2.45 Uhr erneut anrücken. Mehrere Einkaufswagen seien von unbekannten Jugendlichen wieder auf die Straße geschoben worden, so die Polizei. Das Revier Esslingen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

