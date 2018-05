Anzeige

Dettingen/Teck (red): Ein Blechschaden von zirka 25 000 Euro und eine leicht verletzte Frau sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend auf der Bundesstraße 465 in Dettingen ereignet hat. Nach Angaben der Polizei ist ein 19 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters der Verursacher, der einen nicht mehr fahrtüchtigen Pkw am Abschleppseil im Schlepptau hatte. Gegen 22.45 Uhr wollte er auf seinem Weg von Owen nach Kirchheim an der Kreuzung mit der Kreisstraße 1250 nach links in Richtung Ortsmitte Dettingen abbiegen. Den in diesem Moment entgegenkommenden Sportwagen einer 47-Jährigen hatte er wohl übersehen.

Infolge des Zusammenpralls wurden beide Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Gleiches galt für den ohnehin schon nicht mehr fahrtüchtigen Pkw, der am Abschleppseil des Kleintransporters hing. Die Fahrerin des teuren Sportwagens wurde leicht verletzt.