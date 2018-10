Anzeige

Köngen, Schwerverletzte Frau bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 bei Köngen

Ein 34-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf auf der linken Fahrspur in Richtung Karlsruhe. Er wechselte auf die mittlere Spur und kollidierte dort mit dem Mercedes eines 28 Jahre alten Mannes. Der Mercedes wurde durch den Aufprall nach rechts auf den Grünstreifen geschleudert. Die Mitfahrerin auf der Rücksitzbank erlitt dabei eine Kopfverletzung und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bis zur Räumung der Unfallstelle bildete sich ein Stau von vier Kilometer Länge. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 24 000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

Esslingen, 17.08.2013, 19.30 Uhr, Zeugen zu Streit zweier Verkehrsteilnehmer gesucht



Das Polizeirevier Esslingen sucht unter Telefon 0711 3990-0 nach Zeugen zu einer Auseinandersetzung zweier Verkehrsteilnehmer, die sich bereits am Samstagabend ereignete. Der bislang unbekannte Lenker eines roten Smart sowie ein 48-jähriger Fahrer eines gelben Daihatsu gerieten auf der Adenauerbrücke von der Berkheimer Aufstiegsstraße her kommend an einer roten Ampel aneinander. Im Verlauf des Streits schlug der unbekannte Smartlenker mit der Hand durch das geöffnete Fenster des Daihatsu, beleidigte den 48-Jährigen und trat mit dem Fuß gegen die Autotür. Ein Zeuge bemerkte die Auseinandersetzung und versuchte den Smartlenker zu beruhigen. Dieser Verkehrsteilnehmer sowie weitere Zeugen werden gebeten sich zu melden.



Leinfelden-Echterdingen, 16./19.08.2013, Hochwertige Rüttelplatte gestohlen



Am vergangenen Wochenende entwendeten bislang unbekannte Täter eine hochwertige Arbeitsmaschine im Siebenmühlental. Die gelbe Rüttelplatte der Marke Wacker stand im Baustellenbereich auf dem Parkplatz der Mäulesmühle direkt an der K 1227. Die neue Maschine wiegt knapp 500 Kilo und ist rund 9000 Euro wert. Da zum Abtransport ein Lkw nötig war bittet der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen unter Telefon 0711 90377-0 um Zeugenhinweise oder Angaben zum Verbleib der Rüttelplatte.





Esslingen, 18./19.08.2013, In Gaststätte eingebrochen



Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte in der Nacht zum Montag ein bislang unbekannter Einbrecher in eine Gaststätte in der Plochinger Straße in Oberesslingen. Im Inneren öffnete er gewaltsam drei Geldspielautomaten und entwendete mehrere tausend Euro. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.







Nürtingen, 19.08.2013, Unfallflucht



Ein Seat Ibiza wurde am Montagabend in der Zeit von 19.30 bis 20.00 Uhr in der Straße Im Wiesengrund in Oberensingen angefahren. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern fuhr der Verursacher davon. Hinweise werden an das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022 9224-0 erbeten.







Filderstadt, 18./19.08.2013, Einbrecher unterwegs



Ein Einbrecher war in der Nacht zum Montag in Bernhausen am Werk. Der Unbekannte hebelte am Hallenbad, der Filharmonie, an einer Stadiongaststätte sowie am Clubhaus des Tennisvereins Türen beziehungsweise Fenster auf. Der Täter erbeutete mehrere hundert Euro und richtete einen erheblichen Sachschaden an. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.







Neidlingen, 19.08.2013, 23.00 Uhr, Alarmanlage ausgelöst



Eine ausgelöste Alarmanlage vertrieb am Montagabend einen Einbrecher, der ins Schützenhaus Neidlingen eingestiegen war. Der Unbekannte versuchte zunächst vergeblich eine Metalltür aufzuhebeln. Anschließend öffnete er gewaltsam das Fenster zum Duschraum und löste beim Betreten des Treppenhauses den Alarm aus. Bis zum Eintreffen der Polizei war der Täter geflüchtet.