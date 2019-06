Ostfildern-Nellingen (pol)Gleich zwei Schulen sind nach Polizeiangaben in der Nacht zum Samstag von Unbekannten heimgesucht worden. Die Einbrecher schlugen "In den Anlagen" sowohl in der Erich-Kästner-Schule als auch im Otto-Hahn-Gymnasium Fensterscheiben ein und gelangten so ins jeweilige Gebäude. Ob etwas entwendet wurde steht bislang nicht fest. Der beim Eindringen angerichtete Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro dürfte den Wert des möglichen Diebesgutes übersteigen.