Kirchheim(pol) - Gleich zu zwei Wohnungseinbrüchen kam es im Zeitraum von Freitag auf Samstag im Grünewaldweg in Kirchheim unter Teck. In das erste Wohnhaus gelangten die bislang unbekannten Täter, indem sie über eine auf dem Grundstück abgestellte Sonnenliege auf den Balkon gelangten und die dortige Tür aufhebelten, wie die Polizei berichtet. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten vermutlich Schmuck der derzeit im Urlaub befindlichen Wohnungsinhaber. Am zweiten Wohngebäude schlugen die Täter ein Fenster auf der Gebäuderückseite ein. Das Wohnhaus wurde von den Tätern ebenfalls nach möglichem Diebesgut durchsucht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein hochwertiger Akkubohrschrauber sowie eine größere Menge an Bargeld entwendet.