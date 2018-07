Anzeige

Esslingen (pol)In der Nacht zum Mittwoch ist es in zwei Stadtteilen zu Einbrüchen gekommen, berichtet die Polizei heute. In St. Bernhard drang zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 5.20 Uhr, ein Unbekannter durch das Aufhebeln einer Terrassentür in die Mensa in der Flandernstraße ein und durchsuchte mehrere Räume. Auch die Mensakasse brach der Täter auf, diese war jedoch leer. Nach jetzigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte lediglich Süßigkeiten. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen.

In der Stuttgarter Straße in der Pliensauvorstadt war eine Gaststätte das Ziel eines Einbrechers. Dieser hebelte zwischen drei Uhr und 7.20 Uhr zunächst die Eingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Anschließend öffnete er gewaltsam mehrere Spielautomaten und nahm das Bargeld in noch unbekannter Höhe an sich. Auch in diesem Fall kann der Schaden noch nicht beziffert werden.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht ist nun unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.