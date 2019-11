Esslingen/Wernau (pol)In die Eisstadien in Esslingen und Wernau ist in der Nacht zum Sonntag eingebrochen worden. Gegen 4.25 Uhr wurde der Polizei ein Alarm aus dem Eisstadion in der Inselstraße des Esslinger Stadtteils Sirnau mitgeteilt. Als die Polizeistreifen kurze Zeit später eintrafen, bemerkten die Beamten, dass ein Tor am Haupteingang aufgebrochen worden war. Weiterhin stellten sie fest, dass am Stadionkiosk die Rollläden gewaltsam geöffnet worden waren und im Inneren mehrere Süßigkeiten-Boxen auf dem Boden lagen. Wie die Polizei mitteilte, liegen über ein mögliches Diebesgut noch keine Erkenntnisse vor. Die Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Um 7.15 Uhr ging die Meldung ein, dass im Wernauer Eisstadion die Scheibe einer Eingangstür eingeschlagen wäre. Im Inneren des Stadions durchwühlten die Täter mehrere Räumlichkeiten und nahmen einen Tresor mit. Weiterhin entwendeten sie zwei Bildschirme. Mit Hilfe der Kriminaltechniker wird ein möglicher Tatzusammenhang überprüft.