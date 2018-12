Anzeige

Von zwei Einbrüchen am Wochenende in Filderstadt und in Dettingen berichtet die Polizei heute:

Filderstadt: Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 15.00 Uhr und Sonntag, 20.00 Uhr ist ein Wohnhaus in der Bonländer Ringstraße von bisher unbekannten Einbrechern heimgesucht worden. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoß auf und gelangten so in das Haus. Sie entwendeten Schmuck im Wert von etwa 500 Euro.

Dettingen/Teck: In Gaststätte eingebrochen

Am Sonntag zwischen 4.00 Uhr und 5.00 Uhr ist in eine Gaststätte in der Teckstraße in Dettingen eingebrochen worden. Nach gewaltsamem Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, welche im Anschluss offensichtlich nach Bargeld durchsucht wurden. Zur Höhe des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden.