Filderstadt (pol) - In zwei Friedhofsgebäude in Bernhausen und Sielmingen ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Zwischen Donnerstag vergangener Woche und Dienstagvormittag, elf Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam das Tor zum Geräteraum auf dem Friedhof von Bernhausen in der Friedensstraße. Der Unbekannte entwendete Gartenwerkzeug im Wert von etwa 2.000 Euro und richtete einen Schaden in Höhe von zirka 500 Euro an. In der Zeit von Dienstagnachmittag, 15 Uhr, bis Mittwochmorgen, neun Uhr, wurde die Fensterscheibe eines Büroraums auf dem Oberen Friedhof von Sielmingen in der Reutlinger Straße eingeworfen. Im Inneren durchsuchte der Einbrecher die Schränke in sämtlichen Räumen. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein erheblicher Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang.