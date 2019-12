Am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 20.25 Uhr ist in eine Wohnung in der Waldenbucher Straße in Leinfelden-Echterdingen eingebrochen worden. Nach dem Aufhebeln eines Fensters der Erdgeschoßwohnung gelangte die Täterschaft in die Wohnung, wo ein Schrank durchsucht wurde. Entwendet wurden diverse Papiere sowie zwei Uhren.

Am Heiligen Abend ist in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 22.15 Uhr in insgesamt drei Häuser im Nürtinger Ortsteil Reudern eingebrochen worden. Die Wohnhäuser befinden sich in der Schulstraße, im Grüntenweg sowie in der Straße Im Fritzle. In einem Fall wurde die Terrassentür aufgehebelt, im zweiten Fall ein Fenster aufgehebelt und im dritten Fall ein Fenster eingeschlagen. In allen Gebäuden wurden diverse Räume und Schränke durchsucht. Im Wesentlichen fielen den Tätern Schmuck und Uhren im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro in die Hände. In allen Fällen erfolgt die Spurensicherung durch Spezialisten der Kriminaltechnik. Die Tatzeit bei dem Einbruch in der Schulstraße kann auf 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr eingegrenzt werden. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07022/92240.