Anzeige

Deizisau (pol) - Mit brachialer Gewalt haben zwei Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in einen Elektromarkt in der Sirnauer Straße einzubrechen. Das teilt die Polizei mit. Vermutlich in den frühen Morgenstunden, gegen 2.30 Uhr, versuchten die Unbekannten eine Türe einzuschlagen und einzutreten, um in die Geschäftsräume zu gelangen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten, ohne ins Gebäude gelangt zu sein.

Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07153/3070 um sachdienliche Hinweise.