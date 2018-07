Anzeige

Esslingen (pol) In einen Einkaufsmarkt in Esslingen-Zell versuchten bislang unbekannte Täter am Freitagabend einzubrechen. Gegen 22.45 Uhr wurde die Polizei von einer Sicherheitszentrale über die Auslösung eines Einbruchsalarms in einen Einkaufsmarkt in der Alleenstraße in Kenntnis gesetzt, woraufhin mehrere Streifenwagen zur Überprüfung dorthin entsandt wurden. Nachdem bei der äußerlichen Überprüfung ein offenstehendes, augenscheinlich gewaltsam geöffnetes Fenster festgestellt werden konnte und aus dem Inneren des Gebäudes Geräusche wahrzunehmen waren, wurde unter anderem noch ein Polizeihubschrauber und eine Streife der Polizeihundeführerstaffel hinzugezogen. Bei der anschließenden Durchsuchung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Täter bereits im Gebäude befunden haben. Die Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Spurensicherung vor Ort übernommen.