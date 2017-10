Anzeige

Bonlanden (pol) - Zu einem Einbruchsversuch ist es am Sonntag, in der Zeit von 19 Uhr bis 20 Uhr, in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gekommen. Ein Einbrecher warf mit einem Stein die Scheibe eines Terrassenfensters zu einer Wohnung im Erdgeschoss ein. Eingestiegen ist der Täter nach Feststellungen der Polizei jedoch nicht. Möglicherweise wurde er bei der Tatausführung gestört und ergriff die Flucht. Der Schaden an der Terrassentür wird auf 1500 Euro geschätzt