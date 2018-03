Anzeige

Esslingen (pol)Sechs Einbrüche musste die Polizei am Donnerstagmorgen in Esslingen aufnehmen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde nach Polizeiangaben in vier Kindergärten in der Eugen-Bolz-Straße in St. Bernhardt, im Brunnenwiesenweg in Wäldenbronn sowie im Kesselwasen in der Stadtmitte und in der Seracher Straße in Hohenkreuz eingebrochen. Weiterhin waren eine Kindertagesstätte in der Neckarstraße und das Pfarrhaus in der Eugen-Bolz-Straße betroffen. Es handelt sich vermutlich bei allen Einbrüchen um denselben Täter. Dieser hebelte Türen oder Fenster, vornehmlich auf der Gebäuderückseite, auf und stieg anschließend in die Gebäude. Im Inneren wurden zum Teil weitere Türen oder Schränke gewaltsam geöffnet. Ersten Erkenntnissen nach stahl der Einbrecher Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich mit fast 4 000 Euro auf ein Vielfaches belaufen. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Anhand der gesicherten Spuren wird ein möglicher Tatzusammenhang überprüft. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0711/3105768-10.