Esslingen (pol) - Durch eine aufgebrochene Terrassentür ist am Dienstagabend, zwischen 19.45 Uhr und 21.10 Uhr, ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Heilbronner Straße eingedrungen. In einem der Zimmer fand er eine offene Geldkassette, aus welcher er den darin befindlichen kleineren Bargeldbetrag entwendete. Dagegen dürfte der an der Tür verursachte Schaden, welcher mit mehreren hundert Euro angegeben wird, um ein Vielfaches höher ausfallen.