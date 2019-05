Nürtingen (pol)In drei Gaststätten in der Nürtinger Altstadt beziehungsweise dem ehemaligen Schlachthofgelände ist am frühen Sonntagmorgen eingebrochen worden. Gegen sieben Uhr bemerkte eine Putzfrau nach Angaben der Polizei ein aufgebrochenes Fenster im rückwärtigen Bereich eines Lokals in der Mühlstraße. Polizeibeamte entdeckten in einer Gaststätte daneben ebenfalls ein aufgehebeltes Fenster. Etwa eine Stunde später meldete eine weitere Zeugin, dass ihr beim Vorbeilaufen an einer Pizzeria in der Heiligkreuzstraße ein aufgebrochenes Fenster aufgefallen sei. In allen drei Gaststätten durchwühlten der oder die Täter die Schränke und Schubladen.

Ersten Erkenntnissen nach wurden ein Notebook und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Der angerichtete Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung im Einsatz. Die Polizei überprüft derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.