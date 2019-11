Landkreis Esslingen (pol)Laut Angaben der Polizei haben Wohnungseinbrecher im Laufe des Mittwochs im Landkreis Esslingen gleich dreimal zugeschlagen. Zwischen 8.20 Uhr und 19.15 Uhr hebelte ein Unbekannter an einem Einfamilienhaus in der Nürtinger Straße in Großbettlingen die Terrassentür auf und durchsuchte in der Folge alle Räume. Dabei stieß er auf Schmuck und Bargeld und ließ beides mitgehen. In Nürtingen machte sich in der Zeit von 17.45 Uhr bis 19.45 Uhr ein Einbrecher ein gekipptes Fenster eines Einfamilienhauses in der Danziger Straße zu nutze. Mit Hilfe einer Leiter stieg er zu dem im Obergeschoss gelegenen Fenster hoch und drang anschließend ins Gebäude ein. Ob ihm dort Wertgegenstände in die Hände fielen, steht derzeit noch nicht fest. Auch ein Wohnhaus in der Eichendorffstraße in Esslingen-Zollberg geriet ins Visier eines Kriminellen. In diesem Fall öffnete der Täter zwischen 13.15 Uhr und 17.15 Uhr gewaltsam ein Kellerfenster und machte sich daraufhin im Inneren auf die Suche nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er jedoch nicht fündig.