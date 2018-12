Anzeige

Köngen (pol)Am Samstagabend, kurz vor 20.00 Uhr, hat - wie die Polizei berichtet - ein bislang unbekannter Einbrecher die Terrassentür zum Wintergarten eines Wohnhauses in der Austraße aufgehebelt. Von dort gelangte er ungehindert in das Wohnzimmer, wo er einen geringen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette und einem Sparschein an sich nahm. Anschließend verließ er das Gebäude auf dem gleichen Weg, wie er es auch betreten hatte.