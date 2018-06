Anzeige

Filderstadt (pol) Einen hohen Schaden richteten bislang noch unbekannte Täter an, die zwischen Samstagabend, 18.15 Uhr, und Montagfrüh, 6.15 Uhr, unter anderem in das Rathaus in Bernhausen eingebrochen sind. Wie sie sich Zugang zu dem Verwaltungsgebäude verschafften, ist noch unklar.

Vom Treppenhaus des Gebäudes ausgehend, wurde eine Vielzahl von Bürotüren mit teils brachialer Gewalt aufgestemmt, wie die Polizei angibt. Auch einer im zweiten Stock befindlichen Zahnarztpraxis statteten die Eindringlinge einen unerwünschten Besuch ab. Auf ihrer Suche nach Beute gingen die Unbekannten nicht gerade zimperlich vor und durchwühlten Schränke, Schubladen und Schreibtische. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter zumindest aus der Zahnarztpraxis Bargeld in noch unbekannter Höhe. Ob auch in den Büroräumen des Rathauses etwas abhandenkam, ist noch nicht geklärt. Der Schaden, insbesondere verursacht durch die vielen aufgebrochenen Türen, wird auf weit über 10.000 Euro geschätzt. Zur Spurensicherung rückten Spezialisten der Kriminalpolizei an den Tatort aus. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/70913 um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.