Anzeige

Nürtingen (pol) Am Samstagabend ist es zum Einbruch in das Schulamt in der Marktstraße gekommen. Eine Mitarbeiterin des Schulamtes ist dem Täter auf dem Flur begegnet, worauf er das Weite suchte, berichtet die Polizei.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Täter, der dunkel gekleidet und von schlanker Statur war, entkommen. Ins Gebäudeinnere gelangte der Täter durch das Einschlagen und Entriegeln eines Fensters.

Bis zu seiner Begegnung mit der Mitarbeiterin hatte er bereits mehrere Bürotüren aufgebrochen und die Räume nach möglichem Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.