Aichwald (pol) - Am Samstag in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 21 Uhr ist in Krummhardt ein Einbrecher unterwegs gewesen. Der bislang unbekannte Täter hebelte nach Polizeiangaben an einem Einfamilienhaus im Eichenweg die Terrassentür auf und gelangte so ins Gebäude. Hier durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse. Dabei erbeutete er mehrere Schmuckstücke und Uhren. Der Wert des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. Er richtete jedoch einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter der Telefonnummer 0711/3990330 um Zeugenhinweise.