Anzeige

Wendlingen (pol) Am Samstag in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 21.10 Uhr ist, laut Polizei, in ein Reihenhaus in der Talstraße eingebrochen worden. Nach Aufhebeln der Terrassentür gelangten die oder der Täter in das Gebäude, in dem dann mehrere Räume durchsucht wurden. Danach fehlten elektronische Geräte, Schmuck und Bargeld im Wert von insgesamt etwa 1.500 Euro.

In der fraglichen Zeit fiel in unmittelbarer Nähe des Tatortes eine Frau auf, welche ihr Fahrrad schob und in der Talstraße in Richtung Kirchheim unterwegs war. Die Frau war etwa 170 cm groß, hatte schulterlange blonde Haare und trug eine beige Jacke.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter Teck, Telefon 07021/5010, entgegen.