Anzeige

Wendlingen (pol) - In eine Schule in der Wendlinger Höhenstraße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden, berichtet die Polizei. In der Zeit von Samstagnachmittag, 17 Uhr, bis Montagmorgen, sieben Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein die Fensterscheiben zum Dienstraum des Hausmeisters ein. In dem Zimmer durchsuchte er die Schränke, ohne etwas zu entwenden. Da die Tür des Dienstraumes verschlossen war, gelangte der Täter in keine weiteren Räume des Schulgebäudes. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.