Weilheim (pol) - Nicht auf frisches Brot hatten es Diebe in einer Weilheimer Bäckerei in der Nacht zum Sonntag abgesehen. Sie nahmen Geld in noch unbekannter Höhe mit, wie die Polizei angibt.

Eine Angestellte bemerkte am frühen Sonntagmorgen, kurz nach sechs Uhr, dass die Terrassentür aufgehebelt war und die Einschübe der beiden Kassen fehlten. Weiterhin hatte der Einbrecher einen Tresor aus der Bodenverankerung gerissen und mitgenommen. Über den Wert des Diebesguts liegen noch keine Angaben vor. Der angerichtete Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Am Tatort konnten mehrere Spuren gesichert werden.