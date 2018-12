Anzeige

Lenningen-Oberlenningen (pol) Beute in bislang unbekannter Höhe hat ein unbekannter Täter in einer Tankstelle in der Gutenberger Straße gemacht. In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein bislang unbekannter Täter in die Tankstelle, die mit einem Autohaus zusammengebaut ist, ein. Hierzu hebelte er eine Türe auf. In der Tankstelle wurde die komplette Auslage der Zigaretten entwendet. Weiterhin wurde versucht ein Tresor mitzunehmen. Dies misslang jedoch und der Tresor wurde in der Tankstelle zurückgelassen und nicht geöffnet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Diebesgut beträgt nach ersten Einschätzungen mehrere tausend Euro.