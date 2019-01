Anzeige

Esslingen-Sulzgries (pol) Ein unbekannter Täter ist in der Zeit von Montag, 21 Uhr, bis Dienstag, 6.10 Uhr, in einen Einkaufsmarkt in der Sulzgrieser Straße eingebrochen. Der Eindringling schob, wie die Polizei berichtet, ein Rollgitter nach oben und hebelte die dahinter liegende Schiebetür auf. So gelangte er in die Verkaufsräume, die er anschliessend durchsuchte. Unter anderem nahm er Spirituosen mit. Dann verschwand er unerkannt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.