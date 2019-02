Anzeige

Esslingen (pol) Beträchtlichen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der im Laufe des vergangenen Wochenendes in die Räume einer Sozialstation in der Urbanstraße eingebrochen ist. Der Eindringling hebelte zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 7.15 Uhr, zunächst eine Eingangstür auf. Offenbar auf der Suche nach Stehlenswertem öffnete er auch im Inneren etliche Türen gewaltsam und machte sich auch am Mobiliar zu schaffen. Mit etwas Bargeld machte er sich wieder aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch Spezialisten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung vor Ort.