Baltmannsweiler (pol) Zu einem Einbruch in ein Schreibwarengeschäft ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Reichenbacher Straße gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte die Eingangstüre des Gebäudes auf und entwendete aus der Auslage hinter dem Kassenbereich Zigarettenschachteln im Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen bezüglich des Täters aufgenommen.