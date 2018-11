Anzeige

Aichtal (pol) Am Montag ist zwischen sieben und 19 Uhr in ein Reihenhaus in der Grötzinger Achalmstraße eingebrochen worden gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte die Balkontür des Hauses auf und drang so in die Wohnräume ein. Dort durchsuchte der Täter die Zimmer nach Stehlenswertem und erbeutete Schmuck. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.