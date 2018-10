Anzeige

Filderstadt (pol)- Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Dienstag die Realschule in der Poltawastraße in Bernhausen heimgesucht. Zwischen 20 Uhr und 5.45 Uhr gelangte der Unbekannte nach Polizeiangaben gewaltsam über eine Gebäudetür ins Innere und hebelte dort noch weitere Innentüren auf. Anschließend durchwühlte er mehrere Räume. Ob der Täter dabei Beute machte bedarf noch weiterer Ermittlungen. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung rückten Spezialisten der Kriminalpolizei an.