Plochingen (pol)In ein Reisebüro in der Urbanstraße ist in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 14.45 Uhr, bis Dienstagmorgen, kurz vor 8.30 Uhr, eingebrochen worden. Der Täter hebelte nach Polizeiangaben mit brachialer Gewalt die Eingangstür auf. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten erbeutete der Unbekannte etwas Bargeld. Durch das gewaltsame Vorgehen richtete er jedoch einen erheblichen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft, ob ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in einen Telekommunikationsfachhandel in der Esslinger Straße besteht.