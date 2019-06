Filderstadt (pol)Über eine aufgebrochene Tür ist am Donnerstag ein Einbrecher in eine Gaststätte in der Plattenhardter Uhlbergstraße eingedrungen, wie die Polizei mitteilte. In der Zeit zwischen zwei Uhr und kurz vor zwölf Uhr brach der Täter im Inneren zwei Spielautomaten auf und entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.