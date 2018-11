Anzeige

Frickenhausen (pol)Brillengestelle, Schmuck und Uhren im Wert von mehreren zehntausend Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Optikergeschäft in Frickenhausen über das vergangene Wochenende gestohlen. Zwischen Samstag, 13.15 Uhr, und Montag, neun Uhr, verschafften sich die Einbrecher über eine Nebentüre gewaltsam Zutritt in das Fachgeschäft. Dort ließen sie laut Polizei offenbar zielgerichtet hochwertige Brillengestelle verschiedener Fabrikate aus neuester Kollektion, sowie Schmuck und Uhren mitgehen. Mit ihrer Beute machten sie sich dann unerkannt aus dem Staub. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeiposten Neuffen, Telefon 07025/91169-0.