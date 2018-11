Anzeige

Esslingen (pol)Ein Unbekannter ist am Dienstag, zwischen 15 Uhr, und 19.15 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße Hirschlandhof in Oberesslingen eingedrungen. Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangte der Täter nach Aussagen der Polizei ins Hausinnere und durchwühlte dort mehrere Schränke. Noch ist unklar, ob der Einbrecher dabei Beute machte. Auch die Höhe des Schadens an der Terrassentür kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um Zeugenhinweise.