Nürtingen (pol)Samstagnacht sind Unbekannte in ein Hochschulgebäude in der Neckarsteige eingebrochen und haben dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro angerichtet. Laut Polizei traten die Täter Türen ein oder hebelten sie auf und schlugen Fenster ein. In allen Räumen brachen sie Metall- und Holzschränke auf. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren.

Das Polizeirevier Nürtingen bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 07022/92240.