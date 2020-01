Ostfildern (pol)Über die Kellertür ist ein Unbekannter zwischen Dienstag vergangener Woche und Montag, 19.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Berkheimer Straße in Nellingen eingebrochen. Der Täter hebelte nach Angaben der Polizei die Tür auf und durchsuchte im Gebäude sämtliche Räume nach möglicher Beute. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.