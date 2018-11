Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein Einbrecher hat sich in Leinfelden während der längeren Abwesenheit der Bewohner Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Der Täter hebelte laut Polizei zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, eine Terrassentür auf und durchsuchte mehrere Räume nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten in Leinfelden ermittelt. Zur Spurensicherung rückten Experten der Kriminalpolizei an.