Anzeige

Köngen (pol)Ein Unbekannter ist am frühen Sonntagmorgen zwischen drei Uhr und elf Uhr in ein Jugendhaus in der Denkendorfer Straße eingebrochen. Der Täter drang laut der Polizei durch Einwerfen einer Fensterscheibe in den Empfangsraum des Gebäudes ein und versuchte dann erfolglos, sich mit brachialer Gewalt über die verschlossenen Innentüren Zutritt zu weiteren Räumen zu verschaffen. Dabei hinterließ er beträchtliche Beschädigungen. Ob der Täter Beute machte und wie hoch der von ihm angerichtete Sachschaden ist, ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt nun die näheren Tatumstände, Spezialisten der Kriminaltechnik übernahmen die Spurensicherung.