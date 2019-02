Anzeige

Kirchheim (pol)Auf Bargeld hatte es ein Einbrecher in einem Therapiezentrum in der Teckstraße abgesehen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach er dort laut Polizei zahlreiche Schubladen und Schränke auf. Wahrscheinlich schlich sich der Unbekannte während den Geschäftszeiten hinein. Da im Zentrum keine Wertsachen aufbewahrt wurden, flüchtete er lediglich mit wenig Wechselgeld. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt und übersteigt damit den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches. Jetzt ermittelt das Polizeirevier Kirchheim.