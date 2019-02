Anzeige

Kirchheim (pol)Ein Einbrecher hat am frühen Sonntagmorgen die Eingangstüre einer Schule in der Jahnstraße aufgehebelt. Anschließend brach er Schränke auf und durchwühlte sie, offenbar auf der Suche nach Bargeld, so die Polizei. Jetzt ermittelt das Revier in Kirchheim nach dem Unbekannten.