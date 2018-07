Anzeige

Esslingen (pol) Zwischen Freitag 19 Uhr und Samstag 8 Uhr sind unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Sulzgrieser Straße eingestiegen, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Von der Kindertagesstätte begaben sich die Täter über eine Verbindungstür in das angrenzende Schulgebäude, in welchem mehrere Türen aufgebrochen und diverse Schränke durchwühlt wurden.

Weiterhin wurde versucht, einen vorgefundenen Tresor gewaltsam zu öffnen, was jedoch scheiterte. Zur Höhe des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Allein der angerichtete Schaden ist jedoch bereits beträchtlich. Zur Spurensicherung kamen Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort. Aufgrund der vorgefundenen Spuren muss von mehreren Tätern ausgegangen werden.