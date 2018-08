Anzeige

Esslingen (pol) Auf noch ungeklärte Art und Weise ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende, zwischen Freitag und Montag, 6.45 Uhr, in eine Kindertagesstätte in der Mülbergerstraße eingebrochen. Im Gebäude wuchtete er nach angaben der Polizei mit Gewalt mehrere Türen auf und durchwühlte im Büro sämtliche Schränke und Schubladen. Was verschlossen war, stemmte er gewaltsam auf. Soweit bislang bekannt ist, fielen ihm dabei eine Kamera und ein noch unbekannter Bargeldbetrag in die Hände. Auch in der Küche machte sich der Einbrecher zu schaffen.

Nachdem er die Küchentüre aufgebrochen hatte, ließ er mehrere Leergutkisten mitgehen. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft unter der Nummer 0711/310576810 auf Zeugen, die den oder die Einbrecher möglicherweise beim Abtransport des Leergutes beobachtet haben.