Deizisau (pol) - Ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro ist bei einem Einbruch in einen Kindergarten in der Schulstraße entstanden. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter über eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere. Er begab sich in den zweiten Stock und schlug eine verschlossene Glastür zu einem Büro ein. In dem Raum hebelte er Schränke auf und durchsuchte sie. Weiter brach der Einbrecher mehrere Spinde im Aufenthaltsraum auf. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Am Tatort konnten mehrere Spuren gesichert werden.

