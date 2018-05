Anzeige

Wolfschlugen (pol) Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Dienstag in einen Kindergarten in der Beethovenstraße eingebrochen und hat dabei eine kleinere Summe Bargeld entwendet, meldet die Polizei. Zwischen 20 Uhr und sieben Uhr schlug der Täter eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Anschließend durchsuchte er mehrere Schränke und stieß dabei auf seine Beute. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zu Tat und Täter aufgenommen.