Ostfildern-Kemnat (pol) Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag um 21.50 Uhr versucht, in ein Wohnhaus in der Friedrichstraße einzubrechen. Er überstieg zunächst einen Zaun und entfernte an dem Wohnhaus einen dort angebrachten Bewegungsmelder. Anschließend versuchte er an einem Fenster den Rollladen hochzuschieben, was jedoch vom anwesenden Bewohner bemerkt wurde. Der Täter flüchtete hierauf zu Fuß, eine Personenbeschreibung von ihm konnte der Geschädigte aufgrund der Dunkelheit nicht abgeben, wie die Polizei angibt..